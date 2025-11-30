Mostra il giorno, la data, il mese e le fasi lunari, con i giorni e i mesi nella metà superiore del quadrante, le fasi lunari nella parte inferiore e le date disposte intorno al perimetro, indicate da una lancetta: Jaeger-LeCoultre con il Master Control Calendar ha dato un tocco contemporaneo a una delle sue complicazioni classiche ed emblematiche, con calendario triplo, nota anche come calendario completo. Il quadrante grené in due tonalità di grigio è un omaggio ai quadranti a settori della metà del XX secolo: un’interpretazione contemporanea di un design classico. Le finestrelle del giorno e del mese sono posizionate sulla parte superiore, con indicazioni nere stampate su dischi bianchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Master Control’. L’interpretazione contemporanea di un calendar assoluto