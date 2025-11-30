Massese alla prova del nove per dare seguito alla risalita

Massese alla prova del nove. Oggi, alle 14.30, al Vitali, i ragazzi di Marselli dovranno dimostrare all’ambiente e anche a se stessi che il successo di sabato scorso sul campo della Larcianese non è stato un fuoco di paglia, ma il primo passo verso una risalita complicata ma ancora possibile grazie a una classifica piuttosto corta a centro gruppo. La distanza che separa infatti il 13° posto dei bianconeri e la zona playoff è di 6 punti, nei quali è radunato un gruppone di 8 squadre. Fra queste c’è anche il Montespertoli, l’avversario di oggi, che dopo aver depredato i campi di Pro Livorno, Real Cerretese e Sestese tenterà di fare bottino pieno anche al Vitali, dove le zebre, invece, ancora non hanno mai vinto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Massese alla prova del nove per dare seguito alla risalita

