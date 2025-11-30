Il direttore sportivo della Roma Ricky Massara a è intervenuto a Dazn e ha parlato di Roma-Napoli, gara che si giocherà tra meno di un’ora allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni integrali. Massara: «Siamo soddisfatti dell’avvio di stagione». «Siamo soddisfatti del nostro avvio, questa partita è un grande banco di prova per noi per verificare a che punto siamo. Affrontiamo una grande squadra. Il lavoro di Gasperini è indiscutibilmente ottimo, già si vede la sua impronta. Però chiaramente va dato merito anche al gruppo che già faceva bene dal girone di ritorno: ciò detto è chiaro che se a gennaio ci saranno opportunità cercheremo di coglierle per migliorarci ancora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Massara: «Il Napoli può cambiare assetto anche durante la partita, ha un organico molto forte»