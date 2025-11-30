Mascardi eroe in Coppa Italia Gli scontri in A e B favorevoli ai bianchi
L’ultima volta, non in campionato, fu un sorriso al Picco. Il 18 agosto lo Spezia superò la Sampdoria ai rigori grazie al baby Mascardi in grande forma (ne parò 2) e alla rete di Artistico (nell’1-1 dei tempi regolamentari). Fu la prima e unica volta in Coppa Italia. Quel giorno, D’Angelo, con schema 3-5-2, mandò in campo Mascardi; Wisniewski, Cistana (18’ st Hristov), Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari (18’ st Kouda), Aurelio; Artistico (32’ st Soleri), Di Serio (32’ st Comotto). Tre invece le sfide in Serie A e due in B. I blucerchiati non possono stare tranquilli, visto che non hanno mai vinto: quattro sconfitte e un pareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
