L’ultima volta, non in campionato, fu un sorriso al Picco. Il 18 agosto lo Spezia superò la Sampdoria ai rigori grazie al baby Mascardi in grande forma (ne parò 2) e alla rete di Artistico (nell’1-1 dei tempi regolamentari). Fu la prima e unica volta in Coppa Italia. Quel giorno, D’Angelo, con schema 3-5-2, mandò in campo Mascardi; Wisniewski, Cistana (18’ st Hristov), Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari (18’ st Kouda), Aurelio; Artistico (32’ st Soleri), Di Serio (32’ st Comotto). Tre invece le sfide in Serie A e due in B. I blucerchiati non possono stare tranquilli, visto che non hanno mai vinto: quattro sconfitte e un pareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mascardi eroe in Coppa Italia. Gli scontri in A e B favorevoli ai bianchi