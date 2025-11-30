Martina Colombari | Ballando del 29 novembre 2025 video e foto
La decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 29 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla showgirl . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dura polemica per le parole di Martina Colombari su miss Italia - facebook.com Vai su Facebook
Mistero a #BallandoConLeStelle: chi ha chiesto le lastre di Francesca Fialdini? Non è stata Barbara D’Urso. Voci, raccolte da Fanpage, indicano Martina Colombari e Fabio Fognini. La rivista Gente riferisce di una lite importante tra il tennista e Fialdini. #B Vai su X
Martina Colombari pronostico choc: “Noi fuori dal podio, ecco chi vincerà Ballando con le stelle”/ Frecciata - Martina Colombari pronostico choc: "Noi fuori dal podio, ecco chi vincerà Ballando con le stelle" Frecciata alle altre coppie ... Segnala ilsussidiario.net
Martina Colombari vola in classifica con Luca Favilla a Ballando con le Stelle 2025 a sfida Barbara D’Urso - Martina Colombari si proietta alta classifica a Ballando con le Stelle assieme al suo coach Luca Favilla: riusciranno a stupire ancora? Si legge su ilsussidiario.net
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 29 novembre - Oggi, sabato 29 novembre 2025, in prima serata, su Rai 1, la decima puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Riporta comingsoon.it