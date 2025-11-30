Marsciano trovato 28enne deceduto nella sua camera | ignote ancora le cause

Perugiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà fondamentale l'autopsia per avere la certezza sulle cause che hanno portato alla morte un ragazzo di 28 anni, trovato privo di vita nel proprio letto nell'appartamento di famiglia a Marsciano. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie e portata al nosocomio di Perugia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Marsciano Trovato 28enne Deceduto