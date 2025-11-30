marito e moglie uccisi in casa a firenze

AGI - Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in via Giampaolo Orsini, a Firenze. Si tratta di due anziani di 74 e 68 anni. Franco Giorgi e Gianna Di Nardo secondo una prima ricostruzione sarebbero morti entrambi a causa di lesioni compatibili con un'arma da taglio. Sono stati ritrovati nella loro abitazione, a due passi da piazza Ferrucci, nel quartiere di Gavinana, una delle zone residenziali più note di Firenze. Tracce di sangue in tutta l'abitazione. A dare l'allarme, intorno alle 14.30, sarebbe stato il figlio 35enne della coppia. L' ipotesi più accreditata al momento è l' omicidio. 🔗 Leggi su Agi.it

