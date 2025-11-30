Marito e moglie trovati morti sui corpi ferite da taglio | Casa piena di sangue Avanza l' ipotesi del duplice omicidio

Leggo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duplice omicidio o un nuovo caso di femminicidio e suicidio? Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili con. 🔗 Leggi su Leggo.it

marito e moglie trovati morti sui corpi ferite da taglio casa piena di sangue avanza l ipotesi del duplice omicidio

© Leggo.it - Marito e moglie trovati morti, sui corpi ferite da taglio: «Casa piena di sangue». Avanza l'ipotesi del duplice omicidio

Scopri altri approfondimenti

marito moglie trovati mortiMarito e moglie trovati morti, sui corpi ferite da taglio: «Casa piena di sangue». Avanza l'ipotesi del duplice omicidio - Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili ... leggo.it scrive

marito moglie trovati mortiFirenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: ipotesi omicidio-suicidio - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana a Firenze. Lo riporta iltempo.it

marito moglie trovati mortiFirenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da armi da taglio: l'allarme dato dal figlio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marito Moglie Trovati Morti