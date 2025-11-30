Marito e moglie trovati morti sui corpi ferite da taglio | Casa piena di sangue Avanza l' ipotesi del duplice omicidio
Duplice omicidio o un nuovo caso di femminicidio e suicidio? Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili con. 🔗 Leggi su Leggo.it
Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. L'abitazione è situata in via Orsini. L'uomo aveva 74 anni, la moglie 68 anni. Sul posto i carabinieri che stanno accertando la di
Marito e moglie trovati morti, sui corpi ferite da taglio: «Casa piena di sangue». Avanza l'ipotesi del duplice omicidio - Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili
Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite d'arma da taglio: ipotesi omicidio-suicidio - Agghiacciante scoperta oggi nel quartiere Gavinana a Firenze.
Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da armi da taglio: l'allarme dato dal figlio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio.