Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze tracce di sangue e ferite da taglio | ipotesi doppio omicidio

Notizie.virgilio.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giallo a Firenze dove marito e moglie, di 74 e 68 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in centro a Firenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

marito e moglie trovati morti in casa a firenze tracce di sangue e ferite da taglio ipotesi doppio omicidio

© Notizie.virgilio.it - Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze, tracce di sangue e ferite da taglio: ipotesi doppio omicidio

