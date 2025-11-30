Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze tracce di sangue e ferite da taglio | ipotesi doppio omicidio

Giallo a Firenze dove marito e moglie, di 74 e 68 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione in centro a Firenze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

