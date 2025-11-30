Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze con le ferite da arma da taglio | le ipotesi sui decessi

Drammatico ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi, 30 novembre, a Firenze. Un uomo di 74 anni e una donna di 68, marito e moglie, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione in via Orsini, nella zona sud della città. A fare la scoperta sono stati i carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione. Secondo quanto trapelato dalle prime verifiche, entrambi i corpi presenterebbero diverse ferite da arma da taglio, che al momento vengono considerate la possibile causa del decesso. L’appartamento è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentire agli investigatori di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Open.online