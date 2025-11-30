Marina Abramovi? e Ulay la loro incredibile storia di amore e odio come non l' avete mai sentita raccontare

A Lubiana, in Slovenia, va in scena «Art Vital», una storia d’arte e di vita che non smette di bruciare: dodici anni di creazioni condivise tra Marina Abramovi? e Ulay, due grandi artisti che si sono amati e odiati. Una mostra che è un testamento nomade, con lettere, video, registrazioni e appunti privatissimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marina Abramovi? e Ulay, la loro incredibile storia di amore (e odio) come non l'avete mai sentita raccontare

