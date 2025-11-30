Inter News 24 Il centrocampista del Pisa, Marius Marin, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro l’Inter. A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Inter, Marius Marin ha fatto il punto della situazione ai microfoni di DAZN. Il centrocampista del Pisa, perno dello scacchiere tattico di Alberto Gilardino, ha rassicurato l’ambiente sulle sue condizioni fisiche: nonostante un rientro definito “fragile” dagli impegni con la propria Nazionale, il giocatore si sente pronto per affrontare la Beneamata. Analizzando l’emergenza assenze che ha colpito la compagine toscana, Marin ha mostrato grande fiducia nella compattezza della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marin a Dazn: «Ci manca qualche giocatore ma chi scende in campo dà tutto per la maglia! A mio avviso…»