Marijuana cocaina e un bilancino di precisione in casa | arrestato pusher

PECCIOLI – I carabinieri della stazione di Peccioli hanno arrestato un giovane di 26 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento e? scattato intorno alle 12 a seguito di un’attivita? investigativa che ha portato a una perquisizione delegata dall’autorita? giudiziaria di Pisa nella sua abitazione di residenza. La perquisizione domiciliare ha consentito ai carabinieri di rinvenire, occultati all’interno della camera da letto del 26enne, 145 grammi di marijuana, 0,55 di cocaina, 6 grammi di rametti di marijuana, 2,09 grammi di semi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

