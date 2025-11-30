Maria Viktoria riapre il negozio di fumetti del fratello morto | Lo porteremo avanti con la stessa passione

Un modo per continuare la sua opera, un modo per tenerlo ancor più vivo nei ricordi. Ha riaperto ufficialmente oggi, 30 novembre, "Sister & Fantasy", il negozio di fumetti in centro a Novara che era chiuso dallo scorso febbraio 2025.Il negozio, che era di Massimiliano Salzano e si trovava in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

European Cadet Championships Atene 2025 AGGIORNAMENTI DAY 2 SEMIFINALI -47kg F - Semifinale Maria Vittoria Rosato vs Charikleia Seferi 1-2 [R1 6-3 / R2 4-5 / R3 3-6] e conquista la medaglia di Bronzo, BRAVA! -33 - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, H&M da venerdì riapre in via Por Santa Maria: stesso posto, nuovi affreschi - Il negozio come struttura mantiene la disposizione su due piani e 4 livelli e come merceologia ha tra gli stand capi per lei e per lui. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it