Maria Viktoria riapre il negozio di fumetti del fratello morto | Lo porteremo avanti con la stessa passione

Novaratoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un modo per continuare la sua opera, un modo per tenerlo ancor più vivo nei ricordi. Ha riaperto ufficialmente oggi, 30 novembre, "Sister & Fantasy", il negozio di fumetti in centro a Novara che era chiuso dallo scorso febbraio 2025.Il negozio, che era di Massimiliano Salzano e si trovava in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

