Marelli spiega l’episodio nel finale | Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata

Nel post-partita di Milan-Lazio, l'ex arbitro Luca Marelli spiega l'episodio discusso di Pavlovic che poteva cambiare il risultato finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marelli spiega l’episodio nel finale: “Collu ha preso la decisione giusta per la via sbagliata”

