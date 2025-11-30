"Non hanno ricevuto i rimborsi perché non ritenuti idonei", così il sindaco Pierluigi Negri ha spiegato perché alcuni stabilimenti balneari del lido di Volano non hanno ottenuto in questi tre anni i risarcimenti per la mareggiata del 2022. Parole che hanno suscitato prima stupore, poi rabbia tra gli operatori balneari. Le strutture hanno riportato danni che in alcuni casi hanno superato 10mila euro. "Perché le nostre richieste sono state bocciate? E soprattutto come mai in tre anni nessuno ci ha detto che rischiavamo di venire esclusi?", domande pesanti che gli imprenditori rivolgono al primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mareggiata 2022, danni per migliaia di euro: "E adesso ci dicono che non siamo idonei"