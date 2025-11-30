Mare dai trasporti alle flotte l?Onu | Italia leader globale

Ilmattino.it | 30 nov 2025

Grandi flotte, grandi armatori, grandi marinai, grandi tradizioni: la potenza marittima italiana è riconosciuta da tutto il mondo. La conferma è arrivata da Londra dove. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Trasporti: shipping, l'Italia del mare cresce, 3/a in Europa - L'Italia del mare cresce in termini di trasporti marittimi: 478 milioni di tonnellate di merce movimentata nel 2011, 37 miliardi di euro investiti in 10 anni per la ... Segnala ansa.it

