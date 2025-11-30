Marco Masini – Teatro Metropolitan di Catania FOTO
Marco Masini, al Teatro Metropolitan di Catania, ha registrato un clamoroso e sentito sold out, un vero e proprio tripudio. Masini, con i suo brani iconici, che ci hanno accompagnato durante la nostra adolescenza, qui si parla ovviamente dei meravigliosi anni 90’, e i brani in questione, giusto per citarne qualcuno sono: “ Ci vorrebbe il mare ”, “ Bella stronza ”, “ Vaffaculo ” ecc. facendo esplodere la platea, tutto il pubblico a cantare a squarciagola, è stato memorabile. Masini, con i suoi 35 anni di carriera alle spalle, e il suo nuovo album dal titolo: “ 10 amori “, pubblicato il 4 ottobre 2024, e il suo tour è chiamato “ 10 amori live 2025 ”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altre letture consigliate
Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Aynme, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Mich - facebook.com Vai su Facebook
I big di #Sanremo2026 più quotati secondo i principali siti di scommesse: 1. Fedez e Marco Masini 2. Tommaso Paradiso 3. Arisa 4. Luchè Vai su X
Torna Panariello vs Masini, lo strano incontro a teatro - lo strano incontro a Teatro', dopo il grande successo che li ha visti protagonisti dell'estate italiana. Scrive ansa.it
Marco Masini con il tour "Ci vorrebbe ancora il mare" al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo - Fin da bambino ha mostrato un grande talento musicale, ereditato dalla madre, che suonava il pianoforte. Secondo guidasicilia.it
Marco Masini in concerto al Teatro Colosseo - 30, Marco Masini torna sul palco del Teatro Colosseo con una nuova e attesissima tappa del tour Ci vorrebbe ancora il mare, che celebra i suoi 35 anni di carriera. Scrive mentelocale.it