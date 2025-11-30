Marco Masini – Teatro Metropolitan di Catania FOTO

Marco Masini, al Teatro Metropolitan di Catania, ha registrato un clamoroso e sentito sold out, un vero e proprio tripudio. Masini, con i suo brani iconici, che ci hanno accompagnato durante la nostra adolescenza, qui si parla ovviamente dei meravigliosi anni 90’, e i brani in questione, giusto per citarne qualcuno sono: “ Ci vorrebbe il mare ”, “ Bella stronza ”, “ Vaffaculo ” ecc. facendo esplodere la platea, tutto il pubblico a cantare a squarciagola, è stato memorabile. Masini, con i suoi 35 anni di carriera alle spalle, e il suo nuovo album dal titolo: “ 10 amori “, pubblicato il 4 ottobre 2024, e il suo tour è chiamato “ 10 amori live 2025 ”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

