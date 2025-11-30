Marche arriva la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 | percorso tappe e possibili tedofori

Ancona, 30 novembre 2025 — La luce della Fiamma Olimpica che si prepara a entrare nelle Marche non è solo un simbolo: è un’emozione collettiva, un richiamo antico che attraversa piazze, colline e borghi e accende l’orgoglio di un’intera regione. Un passaggio che diventa racconto, memoria, attesa. E il 4 gennaio prossimo questo racconto avrà un cuore preciso: Ancona, città di tappa nel viaggio che condurrà il fuoco olimpico fino alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Quando la fiamma olimpica arriva in Italia. Intanto la Fiamma, accesa a Olimpia come da tradizione, sta per essere trasportata ad Atene, dove il 4 dicembre si terrà la cerimonia di consegna all’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

