Il problema dei rifiuti è sempre di attualità anche se le posizioni con il passare dei giorni vanno ammorbidendosi. L’Associazione "Marche a Rifiuti zero" che qualche giorno fa in un comunicato aveva detto che le sue desiderata erano per il porta a porta, ora diventano più morbide perché il referente regionale di questa associazione, Daniele Antonozzi, dice: "I cassonetti intelligenti possano anche andar bene per alcune zone delle città come i centri storici. Per noi è importante la tariffa puntuale e cioè le tariffe ridotte in base ad una conferimento virtuoso dei rifiuti". Il tutto con Legambiente che rilancia: "Sulla questione del porta a porta, rispetto ai cassonetti intelligenti, non abbiamo sentito dire nulla dalle altre associazioni che fanno parte della consulta" e cioè l’organismo che assembla tutte le varie posizioni ambientalistiche della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Marche a Rifiuti zero' premia i bagnini. E i 'lumaconi'? "Possono andare"