Maratona Firenze 2025 | risultati e classifica tempi Badr Jaafari regala la vittoria all’Italia Mheari si impone tra le donne

Torna a tingersi d’azzurro dopo due anni la 41ma edizione della Maratona di Firenze: all’ esordio sulla distanza, ad imporsi è Badr Jaafari, che taglia in solitaria il traguardo e consegna il successo all’Italia, mentre tra le donne ad imporsi è l’etiope Tsega Desta Mheari. Nella gara maschile l’ azzurro Badr Jaafari si impone con il crono di 2:09:57.42, precedendo l’ etiope Asnake Dubre Negawo, secondo in 2:11:21.85, a 1:24.43, ed il keniano Ishmael Chelanga Kalale, terzo in 2:11:32.03, a 1:34.61. Altri tre italiani chiudono in top ten: il lucano Rocco Lancellotti si classifica settimo in 2:21:14. 🔗 Leggi su Oasport.it

