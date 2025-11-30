Mara Venier terrorizza Sandokan con domande sulla sua vita privata | Marianna? E’ solo un’attrice…

Tu sei terrorizzato, stai tranquillo”. Così Mara Venier ha cercato di stemperare la ‘tensione’ durante l’intervista di Can Yaman a Domenica In. L’attore, protagonista della serie evento su Rai 1 ‘S andokan ‘, in onda da lunedì 1 dicembre, in perfetto italiano e con totale proprietà di linguaggio si è raccontato in una lunga intervista, anche con dettagli personali e intimi ma mantenendo massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Un tasto, a quanto pare, sensibile: l’attore ha cercato di evitare più volte, quasi fosse un percorso a ostacoli. Mara Venier imbarazza Sandokan, al secolo Can Yaman. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mara Venier terrorizza “Sandokan” con domande sulla sua vita privata: “Marianna? E’ solo un’attrice…”

