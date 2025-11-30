Manutenzione dei cavalcavia e delle barriere di sicurezza doppia chiusura in autostrada

Doppia chiusura autostradale nel territorio padovano nei prossimi giorni per controlli ai cavalcavia e alle barriere di sicurezza. Sulla D13 Diramazione di Padova Sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle 21 di lunedì 1 alle 5 di martedì 2 dicembre sarà chiuso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

