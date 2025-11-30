Mantova e Sabbioneta due visioni rinascimentali nel segno della sostenibilità

🔊 Ascolta la notizia

a cura di Annateresa Rondinella, Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili – Università di Pisa, direzione scientifica del prof. Enrico Giovannini dell’AsviS. registrato sul sito ASviS del 21 novembre 2011 Intervista a  Mattia Palazzi, sindaco di Mantova e agli assessori  Alessandra Riccadonna e   Andrea Murari, Comune di Mantova; a  Marco Pasquali, sindaco di Sabbioneta e a  Angiolino Maja, assessore del Comune di Sabbioneta.  A cura di Annateresa Rondinella, Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili – Università di Pisa “ La sostenibilità non è un vincolo ma una forma di bellezza contemporanea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

