Manna | Siamo corti in mezzo al campo faremo le giuste valutazioni Insigne? Non nei nostri piani

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a Dazn e ha parlato di Roma-Napoli, gara che si giocherà tra meno di un’ora allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni integrali. Manna: «Non mi stupisce la Roma, anno scorso gran girone di ritorno». « Il lavoro della Roma non ci stupisce, l’anno scorso ha fatto un girone di ritorno incredibile anche con Ranieri. La squadra è stata migliorata, l’allenatore che hanno si presenta da solo e ci dispiace che non sia in panchina in una partita di livello. Speriamo di vedere una bella partita. Mercato? Oggettivamente ora in mezzo al campo siamo corti, è evidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna: «Siamo corti in mezzo al campo, faremo le giuste valutazioni. Insigne? Non nei nostri piani»

Altre letture consigliate

? #Napoli, #Ds #Manna: " #Insigne? Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte" Vai su X

Manna chiude la porta: «Insigne? Abbiamo altre priorità, siamo contati a centrocampo» A Sky risponde a Ghoulam che sponsorizza il ritorno a Napoli di Lorenzo: «In estate abbiamo speso abbastanza, gennaio è un mercato difficile». https://www.ilnapolista.it/2 - facebook.com Vai su Facebook

Manna: "Infortuni? In mezzo al campo siamo corti, è oggettivo" - Il ds del Napoli Manna nel pre partita: "La Roma già l'anno scorso aveva fatto un girone di ritorno incredibile, poi è arrivato un allenatore che si presenta da solo" - sport.sky.it scrive

La Manna su Blesa: "Ha voluto fortemente il Cesena nonostante offerte da mezzo mondo" - it il procuratore Gabriele La Manna ha parlato anche del neo acquisto del Cesena Jalen Blesa, classe 2001 che si è imposto subito come titolare e ... Come scrive tuttomercatoweb.com