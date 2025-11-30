Manna | Siamo corti in mezzo al campo faremo le giuste valutazioni Insigne? Non nei nostri piani

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a Dazn e ha parlato di Roma-Napoli, gara che si giocherà tra meno di un’ora allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni integrali. Manna: «Non mi stupisce la Roma, anno scorso gran girone di ritorno». « Il lavoro della Roma non ci stupisce, l’anno scorso ha fatto un girone di ritorno incredibile anche con Ranieri. La squadra è stata migliorata, l’allenatore che hanno si presenta da solo e ci dispiace che non sia in panchina in una partita di livello. Speriamo di vedere una bella partita. Mercato? Oggettivamente ora in mezzo al campo siamo corti, è evidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

