Il Napoli tiene sempre d’occhio le opportunità che il mercato potrebbe regalare, cercando di sfruttare eventuali occasioni provenienti anche dalla Serie A. Le voci delle ultime ore vedono i partenopei mettere nel mirino Marco Palestra, talentuoso laterale dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari: un profilo dal grande potenziale, che potrebbe fare molto comodo ad Antonio Conte in ottica futura. Manna si getta sul mercato: il talento italiano è un obiettivo concreto. Come riportato da Nicolò Schira, anche il Napoli sarebbe sulle orme di Marco Palestra. Il classe 2005, dopo essere entrato con insistenza nelle rotazioni dell’allora tecnico Gian Piero Gasperini nella scorsa stagione, si è trasferito al Cagliari in prestito. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna lavora per il classe 2005 di Serie A: il Napoli vuole portarlo alla corte di Conte