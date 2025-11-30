Manifestanti davanti allo scalo Sciopero per riconoscere la Palestina

In tanti venerdì mattina si sono dati appuntamento davanti al porto per partecipare allo sciopero indetto dall' Usb e altre sigle sindacali per il riconoscimento dello Stato di Palestina e la condanna del genocidio. I manifestanti hanno incrociato le braccia anche per chiedere il blocco delle spese militari, investimenti economici per scuola, sanità, trasporti, garanzia salario garantito, ripristino reddito di cittadinanza, aumento dei salari e delle pensioni, rilancio piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, adozione di una nuova politica energetica. Ce lo spiega Elia Buffa dell'Usb.

