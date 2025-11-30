Manfredini | Ero amico di Eriberto sono stato il primo a sapere del passaporto Ci pensai un attimo

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Manfredini racconta a Fanpage.it la sua carriera e svela il retroscena del passaporto di Luciano: "Dovevamo andare insieme alla Lazio, rimasi senza parole. Non l’ho mai giudicato: eravamo amici, quella vicenda non ha cambiato nulla tra noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

manfredini ero amico eribertoManfredini: “Ero amico di Eriberto, sono stato il primo a sapere del passaporto. Ci pensai un attimo” - it la sua carriera e svela il retroscena del passaporto di Luciano: "Dovevamo andare insieme alla Lazio, rimasi ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Manfredini Ero Amico Eriberto