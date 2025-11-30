Manfredi | Candidato premier del centrosinistra? La risposta mi pare naturale

Napolitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaetano Manfredi invita a non ingigantire il caso Atreju e, soprattutto, a non cadere in quella che definisce “una trappola”. A Montepulciano, dove ha partecipato all’incontro del Pd “Costruire l’alternativa”, il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci è tornato sulla polemica nata dopo l’invito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Manfredi: "Candidato premier del centrosinistra? La risposta mi pare naturale" - Le parole del sindaco di Napoli da Montepulciano, dove ha partecipato all’incontro del Pd “Costruire l’alternativa” ... Da napolitoday.it

manfredi candidato premier centrosinistra«Elly soluzione naturale»: Manfredi blinda Schlein premier del centrosinistra - Ma è chiaro che il sindaco Gaetano Manfredi non poteva non essere alla tre giorni dem di Montepulciano organizzata per ... ilmattino.it scrive

manfredi candidato premier centrosinistraManfredi, Schlein soluzione naturale per la corsa a premier - Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente di Anci, a margine dell'incontro Costruire l'alterna ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manfredi Candidato Premier Centrosinistra