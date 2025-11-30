Manfredi | Candidato premier del centrosinistra? La risposta mi pare naturale
Gaetano Manfredi invita a non ingigantire il caso Atreju e, soprattutto, a non cadere in quella che definisce “una trappola”. A Montepulciano, dove ha partecipato all’incontro del Pd “Costruire l’alternativa”, il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci è tornato sulla polemica nata dopo l’invito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
C'è aria di rimpasto al Comune di Napoli dopo le ultime elezioni regionali che hanno visto la vittoria di Roberto Fico, sostenuto dal sindaco Gaetano Manfredi, contro il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli L'esito delle urne ha portato cambiamenti imm - facebook.com Vai su Facebook
Manfredi: "Candidato premier del centrosinistra? La risposta mi pare naturale" - Le parole del sindaco di Napoli da Montepulciano, dove ha partecipato all’incontro del Pd “Costruire l’alternativa” ... Da napolitoday.it
«Elly soluzione naturale»: Manfredi blinda Schlein premier del centrosinistra - Ma è chiaro che il sindaco Gaetano Manfredi non poteva non essere alla tre giorni dem di Montepulciano organizzata per ... ilmattino.it scrive
Manfredi, Schlein soluzione naturale per la corsa a premier - Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presidente di Anci, a margine dell'incontro Costruire l'alterna ... ansa.it scrive