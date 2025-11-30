Mancano le vocazioni le suore della congregazione Figlie della Croce lasciano Vasto | il saluto della città FOTO
La congregazione Figlie della Croce lascia Vasto, per mancanza di nuove professioni religiose. E la città ha dato l'ultimo saluto in una celebrazione eucaristica, venerdì 28 novembre, nella concattedrale di San Giuseppe, presieduta dal parroco Don Luca Corazzari. “Grazie per la cura che avete. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Mancano le vocazioni, le suore della congregazione Figlie della Croce lasciano Vasto: il saluto della città [FOTO] - Il percorso delle Figlie della Croce prese avvio il 16 aprile 1879, quando, su invito dell'arcivescovo di Chieti, monsignor Ruffo, tre suore, accompagnate dalla superiora generale suor St. Scrive chietitoday.it
