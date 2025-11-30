Mamma ho perso l’aereo avrà un altro seguito? Parla il protagonista Macaulay Culkin

Mamma ho perso l’aereo, un possibile seguito sarebbe alle porte, interessato anche il protagonista Macaulay Culkin. Macaulay Culkin è tornato a sorprendere i fan con un’idea che potrebbe rivoluzionare uno dei film più amati della storia del cinema. Durante il tour “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”, l’attore ha svelato un progetto che ribalta completamente la trama del classico Home Alone. La proposta immagina Kevin McCallister ormai adulto, alle prese con le difficoltà di un padre che cerca di bilanciare lavoro e famiglia. Una notte il figlio lo chiude fuori casa e, ribaltando i ruoli, prepara trappole ingegnose per mettere in difficoltà il proprio padre. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - “Mamma ho perso l’aereo” avrà un altro seguito? Parla il protagonista Macaulay Culkin

Approfondisci con queste news

TORNA Cookies & Miv con “Mamma ho perso l’aereo”? Vivi questo Film Cult gustando del tè caldo o del latte accompagnato da dei biscotti in sala Maglione natalizio obbligatorio!! (Anche cappellini vanno bene) Acquista il tuo biglietto sul sito del MIV? # - facebook.com Vai su Facebook

In questa foto c'è il campetto di via Dezza a Milano. Da 8 anni c'è una mamma che ogni giorno si ferma per lasciare sulla rete dietro il canestro un girasole: simboleggia la solarità di quel figlio di 15 anni che ha perso nel 2017 a causa di un malore che lo ha co Vai su X

Mamma, Ho Perso l'Aereo: Kevin McCallister è l’ultimo eroe slapstick del cinema - Kevin, il protagonista di Mamma, Ho Perso l'Aereo, è l’ultimo grande eroe slapstick del cinema: ecco perché e cosa significa! Si legge su spaziogames.it

Il 35° anniversario di Mamma, ho perso l’aereo - Il film natalizio degli anni '90 festeggia i suoi primi 35 anni tra eventi speciali, tour, spot pubblicitari e notizie di possibili remake ... Da sentieriselvaggi.it

Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culkin apre a un terzo film - In un episodio del suo podcast, Macaulay Culkin ha rivelato la sua idea per un terzo film di Mamma ho perso l'aereo ... Riporta lascimmiapensa.com