Mamma ho perso l’aereo avrà un altro seguito? Parla il protagonista Macaulay Culkin

30 nov 2025

Mamma ho perso l’aereo, un possibile seguito sarebbe alle porte, interessato anche il protagonista Macaulay Culkin. Macaulay Culkin è tornato a sorprendere i fan con un’idea che potrebbe rivoluzionare uno dei film più amati della storia del cinema. Durante il tour “A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”, l’attore ha svelato un progetto che ribalta completamente la trama del classico Home Alone. La proposta immagina Kevin McCallister ormai adulto, alle prese con le difficoltà di un padre che cerca di bilanciare lavoro e famiglia. Una notte il figlio lo chiude fuori casa e, ribaltando i ruoli, prepara trappole ingegnose per mettere in difficoltà il proprio padre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

