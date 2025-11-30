Maltempo da lunedì cambia tutto Occhio ai temporali che potrebbero essere anche forti

Dopo il bel tempo di questo fine settimana nelle prossime ore tornerà il maltempo nel Lazio e anche in provincia di Frosinone. A dirlo sono le previsioni del dipartimento di protezione civile del Lazio che prevede per domani, lunedì primo dicembre, “precipitazioni sparse, anche a carattere di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

