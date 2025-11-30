Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 1 dicembre | le regioni a rischio
Una nuova perturbazione sull'Italia porterà un deciso e repentino peggioramento del tempo, prima sulle regioni di nord ovest e poi al centro. Per la giornata di domani, lunedì 1 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
