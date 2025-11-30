malore fatale sul palco a nola morta a 48 anni maristella mariani soprano di castrocielo

Il mondo della musica lirica e la provincia di Frosinone piangono la scomparsa di Maristella Mariani, cantante soprano di 48 anni originaria di Castrocielo. L’artista è morta il 28 novembre 2025 all’ospedale di Caserta, dove era stata ricoverata dopo essere stata colpita da un grave malore mentre si esibiva durante un concerto a Nola, in provincia di Napoli, alcuni giorni fa. Maristella Mariani era una figura centrale nel panorama artistico e didattico della provincia. Insegnava musica presso l’Istituto Bragaglia di Frosinone, dove era molto conosciuta e apprezzata da studenti e colleghi per la sua capacità di unire il talento artistico a una forte sensibilità educativa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

