Mainoo entra in campo solo al 90esimo | appare sempre più spento e svogliato
Mainoo è visibilmente stanco. Crystal Palace- Manchester United termina 1-2, ma non tutti festeggiano. Leny Yoro e Kobbie Mainoo sono finiti sotto i riflettori: il primo ha commesso un fallo che ha portato al rigore trasformato da Mateta, mentre i gol di Mount e Zirkzee nascono da giocate di Bruno Fernandes. Il giovane centrocampista inglese Mainoo è entrato solo al 90esimo, con un’espressione sul volto che racconta più disinteresse che voglia di incidere. Quello che prima appariva come un giocatore desideroso di mettersi in mostra e accumulare minuti in campo ora sembra svogliato e fuori fase, senza fuoco né passione apparente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
