Maignan la parata del secolo poi il caos VAR I tifosi sui social reagiscono a Milan-Lazio

Il miracolo di Maignan, il gol di Leao e il caos del VAR: ecco le reazioni dei tifosi sui social a Milan-Lazio. Il miracolo di Maignan, il gol di Leao e il caos del VAR: ecco le reazioni dei tifosi sui social a Milan-Lazio da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “Maignan la parata del secolo”, poi il caos VAR. I tifosi sui social reagiscono a Milan-Lazio

Scopri altri approfondimenti

Ma che parata ha fatto Maignan? Da calcio di punizione Gila impatta bene di testa, ma la prodezza del francese salva la squadra di Allegri: il numero 16 sta disputando una stagione strepitosa - facebook.com Vai su Facebook

Decisiva la rete di Rafael Leao nella ripresa e la super parata di Maignan su Gila, dopo appena 2 minuti dall’inizio della partita. #MilanLazio Vai su X

Milan-Lazio, la parata di Mike Maignan su Gila allo 'Sky Sport Skill'. Video - Il portiere rossonero ancora decisivo per la vittoria della squadra di Allegri, dopo i rigori parati contro la Roma a Dybala e nel derby a Calhanoglu. sport.sky.it scrive

Maignan in una rivale storica del Milan: arriva gratis - Questa sera il Milan sarà impegnato in un’insidiosa trasferta ad Udine contro la ... Come scrive diregiovani.it

Maignan, infortunio in Milan-Bologna: altro stop per il portiere francese, cosa è successo - Il portiere francese ha rimediato l'ennesimo infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo durante Milan- Si legge su ilmessaggero.it