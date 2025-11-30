Maignan fa la parata del secolo poi un finale bollente | le reazioni a Milan-Lazio

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leao sblocca la partita nel secondo tempo, Maignan salva la porta rossonera e regala ad Allegri (espulso per proteste nel finale) una notte da capolista. La Lazio reclama un presunto rigore per fallo di mano di Pavlovic a tempo quasi scaduto, ma il VAR non conferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maignan fa la parata del secolo poi un finale bollente le reazioni a milan lazio

© Gazzetta.it - “Maignan fa la parata del secolo”, poi un finale bollente: le reazioni a Milan-Lazio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maignan fa parata secoloI trucchi di Maignan nel rigore parato a Calhanoglu hanno funzionato: ci è cascato ad entrambi - Il rigore parato dal francese ha regalato il successo ai rossoneri ... Secondo fanpage.it

maignan fa parata secoloL'inganno di Mike Maignan - Il rigore respinto dal portiere del Milan a Hakan Çalhanoglu è la migliore parata dell'undicesima giornata di Serie A perché non è semplice unire furbizia, faccia tosta, esplosività e gesto tecnico in ... Da ilfoglio.it

CorSera: "Tutti attorno a Maignan. Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri" - Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta Mike Maignan, decisivo ieri nella vittoria ... Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Maignan Fa Parata Secolo