Maignan fa la parata del secolo poi un finale bollente | le reazioni a Milan-Lazio

Leao sblocca la partita nel secondo tempo, Maignan salva la porta rossonera e regala ad Allegri (espulso per proteste nel finale) una notte da capolista. La Lazio reclama un presunto rigore per fallo di mano di Pavlovic a tempo quasi scaduto, ma il VAR non conferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - “Maignan fa la parata del secolo”, poi un finale bollente: le reazioni a Milan-Lazio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milanissimo. . In una notte di fuoco a San Siro, quando il respiro si ferma e il destino pesa più del pallone… Mike Maignan decide che qui non si passa. Calhanoglu dagli undici metri, lo stadio sospeso, i cuori che tremano. Poi l’esplosione: PARATA! Un volo, u - facebook.com Vai su Facebook

Il #derby dei portieri invertiti, #Allegri: "Non si può fare. Prima parata di #Maignan facile, poi si enfatizza tutto" Vai su X

I trucchi di Maignan nel rigore parato a Calhanoglu hanno funzionato: ci è cascato ad entrambi - Il rigore parato dal francese ha regalato il successo ai rossoneri ... Secondo fanpage.it

L'inganno di Mike Maignan - Il rigore respinto dal portiere del Milan a Hakan Çalhanoglu è la migliore parata dell'undicesima giornata di Serie A perché non è semplice unire furbizia, faccia tosta, esplosività e gesto tecnico in ... Da ilfoglio.it

CorSera: "Tutti attorno a Maignan. Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri" - Con 3 parate mostruose fa sparire i nerazzurri": titola così questa mattina il Corriere della Sera che esalta Mike Maignan, decisivo ieri nella vittoria ... Come scrive milannews.it