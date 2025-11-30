Oggi si concludono i festeggiamenti per i cinquant’anni del Teatro del Buratto. Una storia che continuerà grazie a uno staff giovane e già in prima linea: dalla direzione artistica all’organizzazione, dagli attori ai tecnici. Venerdì al primo giorno di festa per l’anniversario c’erano il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi. Lucia Salvati, presidente del Teatro del Buratto, ha ricordato i numeri straordinari della compagnia: 4.200.000 spettatori, oltre mille titoli di spettacoli di compagnie nazionali e internazionali, più di 150 titoli di propri spettacoli, insieme a laboratori, corsi di teatro, seminari e progetti speciali; oltre 22mila repliche e più di 400 persone contrattualizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magico mondo per i giovani. È l’utopia del teatro Buratto