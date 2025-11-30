Magia del Natale In piazza Sivieri si ’accende’ l’albero

FOLLONICA A Follonica oggi entra la magia del Natale. Alle 18 in Piazza Sivieri c’è l’accensione delle Luminarie, la musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica e la collaborazione della Pro Loco"Tante le iniziative e gli spettacoli per grandi e piccini previste per questo Natale 2025 – hanno spiegato il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore agli eventi Azzurra Droghini - Siamo molto felici di presentare la programmazione che vede la collaborazione di tante realtà follonichesi senza le quali questa animazione, che sicuramente troverà l’approvazione della città, non sarebbe stata possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

