FOLLONICA A Follonica oggi entra la magia del Natale. Alle 18 in Piazza Sivieri c'è l'accensione delle Luminarie, la musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica e la collaborazione della Pro Loco"Tante le iniziative e gli spettacoli per grandi e piccini previste per questo Natale 2025 – hanno spiegato il sindaco Matteo Buoncristiani e l'assessore agli eventi Azzurra Droghini - Siamo molto felici di presentare la programmazione che vede la collaborazione di tante realtà follonichesi senza le quali questa animazione, che sicuramente troverà l'approvazione della città, non sarebbe stata possibile.

Lanazione.it - Magia del Natale. In piazza Sivieri si 'accende' l'albero