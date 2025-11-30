Magia del Natale In piazza Sivieri si ’accende’ l’albero
FOLLONICA A Follonica oggi entra la magia del Natale. Alle 18 in Piazza Sivieri c’è l’accensione delle Luminarie, la musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica e la collaborazione della Pro Loco"Tante le iniziative e gli spettacoli per grandi e piccini previste per questo Natale 2025 – hanno spiegato il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore agli eventi Azzurra Droghini - Siamo molto felici di presentare la programmazione che vede la collaborazione di tante realtà follonichesi senza le quali questa animazione, che sicuramente troverà l’approvazione della città, non sarebbe stata possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Questa sera l’albero di Natale ha acceso ufficialmente la magia, insieme alle luminarie che avvolgono le nostre piazze e le vie più amate del centro. Un vero spettacolo che trasforma Padova in un intreccio di luci, riflessi e atmosfere da fiaba. Da oggi e per tutt - facebook.com Vai su Facebook
Magia del Natale. In piazza Sivieri si ’accende’ l’albero - Alle 18 in Piazza Sivieri c’è l’accensione delle Luminarie, la musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica e la collaborazione della Pro Loco ... Secondo lanazione.it
Trento si accende di magia: l’incanto luminoso che trasforma Piazza Duomo nella capitale del Natale - (TurismoItaliaNews) In piazza Dante si trova il “Villaggio Incantato di Babbo Natale”, dove i più piccoli possono scrivere la tradizionale letterina e spedirla tramite un apposito “ufficio postale” al ... Scrive turismoitalianews.it
Ad Arezzo tutta la magia dei Mercatini di Natale - Su iniziativa di Confcommercio nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale 2024, fino al 29 dicembre, torna la magia dei Mercatini di Natale in piazza Grande. Secondo siviaggia.it