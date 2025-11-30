Ma quale rigore per la Lazio Il calcio torni calcio per cortesia peggio il Var dell’arbitro Collu

Nel finale di Milan-Lazio c’è stata una canea che la metà basta. I laziali addirittura sono entrati in silenzio stampa, il che per carità ci sembra un’ottima idea: ci siamo risparmiati la tirata da Calimero di Maurizio Sarri. Tutto per un molto presunto rigore che sarebbe stato negato ai laziali nel finale di partita. Rigore a nostro avviso inesistente ma non per un fallo su Pavlovic da parte di Marusic ma perché proprio il fallo non c’è, il tiro è ravvicinatissimo e Pavlovic e Marusic si stavano spintonando come accade dalla notte dei tempi in area di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ma quale rigore per la Lazio. Il calcio torni calcio, per cortesia (peggio il Var dell’arbitro Collu)

Argomenti simili trattati di recente

Da possibile rigore per la Lazio a fallo di Marusic su Pavlovic: gli ultimi minuti di Milan-Lazio - facebook.com Vai su Facebook

Leao gol, Milan primo per una notte: Lazio battuta 1-0 |?Rigore non dato a Sarri, rosso ad Allegri e tensione finale Vai su X

Milan-Lazio, Marelli: “Braccio di Pavlovic? Non è rigore per 3 motivi ma l’arbitro commette un grave errore” - Luca Marelli ha parlato del rigore non assegnato alla Lazio nel corso della sfida con il Milan, che ha portato anche al rosso per Allegri ... Lo riporta spaziomilan.it

Furia Lazio, perché Collu ha sbagliato a non dare il rigore - Nel finale di partita succede di tutto, il direttore di gara va nel pallone e nega un sacrosanto penalty ai biancocelesti ... Riporta corrieredellosport.it

Milan-Lazio, finale folle: la strana scelta di Collu sul rigore, Allegri espulso, rissa sfiorata, Marelli perplesso - Lazio: la decisione di Collu sul tocco di braccio di Pavlovic fa infuriare tutti. Scrive sport.virgilio.it