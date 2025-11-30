Ma quale rigore per la Lazio Il calcio torni calcio per cortesia peggio il Var dell’arbitro Collu

Nel finale di Milan-Lazio c’è stata una canea che la metà basta. I laziali addirittura sono entrati in silenzio stampa, il che per carità ci sembra un’ottima idea: ci siamo risparmiati la tirata da Calimero di Maurizio Sarri. Tutto per un molto presunto rigore che sarebbe stato negato ai laziali nel finale di partita. Rigore a nostro avviso inesistente ma non per un fallo su Pavlovic da parte di Marusic ma perché proprio il fallo non c’è, il tiro è ravvicinatissimo e Pavlovic e Marusic si stavano spintonando come accade dalla notte dei tempi in area di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

