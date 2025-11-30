Ma a cosa serve davvero il famigerato cassetto sotto al forno? Ti sveliamo il mistero
30 In quasi tutte le cucine moderne, c’è un elemento che viene sistematicamente frainteso: quel cassetto anonimo situato proprio sotto il forno. La maggior parte di noi lo usa come un comodo, ma disordinato, spazio di archiviazione dove si accumulano teglie, stampi e carta da forno. Ma ti sveliamo un segreto: in molti modelli, questa non è affatto la sua funzione primaria, anzi! Quel vano apparentemente banale è in realtà un sistema progettato per mantenere il cibo caldo e alla giusta temperatura dopo la cottura, senza doverlo riscaldare o, peggio, farlo raffreddare completamente. La vera funzione di questo scomparto è quella di agire come uno scaldavivande passivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
