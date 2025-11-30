Ma a cosa serve davvero il famigerato cassetto sotto al forno? Ti sveliamo il mistero

Cultweb.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

30 In quasi tutte le cucine moderne, c’è un elemento che viene sistematicamente frainteso: quel cassetto anonimo situato proprio sotto il forno. La maggior parte di noi lo usa come un comodo, ma disordinato, spazio di archiviazione dove si accumulano teglie, stampi e carta da forno. Ma ti sveliamo un segreto: in molti modelli, questa non è affatto la sua funzione primaria, anzi! Quel vano apparentemente banale è in realtà un sistema progettato per mantenere il cibo caldo e alla giusta temperatura dopo la cottura, senza doverlo riscaldare o, peggio, farlo raffreddare completamente. La vera funzione di questo scomparto è quella di agire come uno scaldavivande passivo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

ma a cosa serve davvero il famigerato cassetto sotto al forno ti sveliamo il mistero

© Cultweb.it - Ma a cosa serve davvero il famigerato cassetto sotto al forno? Ti sveliamo il mistero

News recenti che potrebbero piacerti

A che cosa servono davvero i vecchi - L’uscita del libro “La Saggezza del tempo, in dialogo con Papa Francesco” presso Marsilio, riaccende anche sui giornali il discorso sulla vecchiaia, se serva a qualcosa, a che cosa, se la nostra epoca ... Scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Serve Davvero Famigerato