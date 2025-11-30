MO Tajani | italiani feriti non gravi stanno rientrando a Ramallah

Roma, 30 nov. (askanews) – “Ho appena ho parlato con il console d’Italia a Gerusalemme, mi ha aggiornato sulla situazione, mi ha detto che sono feriti ma non sono gravi, stanno rientrando a Ramallah e quindi dovrebbero essere raggiungibili nel pomeriggio, quindi cercherò di parlare con loro anche nel pomeriggio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando all’assemblea di Noi moderati in corso a Roma, in merito alle condizioni dei tre italiani feriti in Cisgiordania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it