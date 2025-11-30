L’Università darà il Sigillo d’Ateneo a Eugenio De Signoribus

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La poesia sarà protagonista martedì in ateneo con uno degli autori contemporanei più di successo del panorama internazionale, tra l’altro marchigiano: Eugenio De Signoribus. L’occasione è il conferimento al poeta del Sigillo di Ateneo, cerimonia che avverrà alle 11,30 nell’aula magna del Rettorato. Seguirà la lectio magistralis di De Signoribus dal titolo Poesia come coscienza. Nel pomeriggio, alle ore 15 a palazzo Passionei in via Valerio si terrà invece il seminario Per un volto di poeta, con la partecipazione di interpreti, studiosi e artisti amici dell’autore. De Signoribus nasce nel 1947 a Cupra Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217universit224 dar224 il sigillo d8217ateneo a eugenio de signoribus

© Ilrestodelcarlino.it - L’Università darà il Sigillo d’Ateneo a Eugenio De Signoribus

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217universit224 Dar224 Sigillo D8217ateneo