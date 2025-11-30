L’Università darà il Sigillo d’Ateneo a Eugenio De Signoribus
La poesia sarà protagonista martedì in ateneo con uno degli autori contemporanei più di successo del panorama internazionale, tra l’altro marchigiano: Eugenio De Signoribus. L’occasione è il conferimento al poeta del Sigillo di Ateneo, cerimonia che avverrà alle 11,30 nell’aula magna del Rettorato. Seguirà la lectio magistralis di De Signoribus dal titolo Poesia come coscienza. Nel pomeriggio, alle ore 15 a palazzo Passionei in via Valerio si terrà invece il seminario Per un volto di poeta, con la partecipazione di interpreti, studiosi e artisti amici dell’autore. De Signoribus nasce nel 1947 a Cupra Marittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
