L’Union contro il Pino Dragons a Bottegone

La coppia pratese capolista del campionato di serie C scende in campo oggi per conservare il primato: i Dragons giocheranno a Bottegone, mentre l'Union Basket sarà di scena alla Toscanini (alle 18) contro Pino Firenze. Sono quasi due sfide testa-coda, perché entrambe le avversarie di turno si trovano al penultimo posto con sole due vittorie. Non a caso, il Pino Firenze si presenterà a Prato con un nuovo coach in panchina: Marco Borsetti. "Pino arriva all'appuntamento con due sole vittorie all'attivo – commentano dall'Union -, ma è una squadra giovane, intensa e con tanti elementi che lo scorso anno gli hanno permesso di conquistare i playoff.

