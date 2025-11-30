Lunedì con allerta meteo per pioggia e temporali per tutta la fascia costiera

FIRENZE – La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani (1 dicembre) sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento delle isole dell’Arcipelago e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore. La perturbazione che si sta avvicinando all’Italia, infatti, interesserà le province di Massa Carrara e Lucca, in estensione al resto delle zone costiere ed a parte delle zone interne già a partire dalla notte e dalla mattinata di domani con possibilità di temporali sulle isole e sul litorale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it