Lunedì con allerta meteo per pioggia e temporali per tutta la fascia costiera
FIRENZE – La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani (1 dicembre) sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento delle isole dell’Arcipelago e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore. La perturbazione che si sta avvicinando all’Italia, infatti, interesserà le province di Massa Carrara e Lucca, in estensione al resto delle zone costiere ed a parte delle zone interne già a partire dalla notte e dalla mattinata di domani con possibilità di temporali sulle isole e sul litorale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altre letture consigliate
? Allerta Meteo, dicembre inizia con un lunedì di forte maltempo: 4 Regioni a rischio alluvione, coinvolte le grandi città. Neve a bassa quota al Nord - facebook.com Vai su Facebook
? Allerta Meteo, dicembre inizia con un lunedì di forte maltempo: 4 Regioni a rischio alluvione, coinvolte le grandi città. Neve a bassa quota al Nord Vai su X
Meteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio. Le previsioni - Giornata caratterizzata da condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e regioni adriatiche, meno sulla Toscana. Si legge su tg24.sky.it
Allerta Meteo per Pioggia, Vento e Neve: la Protezione Civile lancia un avviso di maltempo - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Segnala ilmeteo.it
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge e Temporali, le regioni a rischio - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Segnala ilmeteo.it