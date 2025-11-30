Luminarie di Natale Sirotti Gaudenzi Lega | Una festa religiosa non può essere trasformata in altro

Il capogruppo della Lega, Enrico Sirotti Gaudenzi, annuncia un'interrogazione sulle luminarie di Natale che hanno appena fatto esordio in centro storico a Cesena. La sinistra non ama il Natale, non ne esalta il significato autentico. Non può dimostrarlo apertamente, ma dove Pd e alleati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

