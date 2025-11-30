L’ultimo viaggio con compassione

Angelo carissimo, non so da dove cominciare questa lettera per raccontarti le mie emozioni dopo la lettura del tuo libro L'ultimo viaggio – Storie di vita e fine vita pubblicato da Il Saggiatore con le preziose fotografie di Giovanni Marrozzini. Comincio dalla fine. Ho pensato spesso a una frase attribuita a Mark Twain: "La differenza fra vita e la letteratura è che la letteratura va spiegata". Chi fa il nostro mestiere lo sa bene. Nulla in una storia può essere lasciato al caso. Soprattutto sappiamo bene qual è il finale. Per dirla in maniera spiccia: "dove andiamo a parare". La vita, invece, è una storia che scriviamo giorno dopo giorno immaginando di avere a disposizione un numero illimitato di pagine.

