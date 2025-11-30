L’ultima telefonata di Iacobellis agli amici prima di uccidere la compagna | Ammazzo lei e poi me
La telefonata era arrivata come un allarme disperato, quasi un presagio. Un messaggio confuso, spedito a un conoscente lontano dall’Umbria, in cui Antonio Iacobellis lasciava intuire che «stava per accadere una follia». Quando i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della coppia, a Città della Pieve, ogni speranza era già svanita. All’interno della casa, nella frazione di Pò Bandino, i militari hanno trovato i corpi senza vita di Iacobellis, sottufficiale dell’Aeronautica militare in pensione, e della convivente Stefania Terrosi, 59 anni, impiegata. L’uomo aveva appena esploso un colpo di pistola al petto della donna, poi aveva rivolto l’arma contro se stesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Ha ucciso la compagna e si è tolto la vita: l'ultima telefonata - facebook.com Vai su Facebook
#Rai premiata agli #ABU T4P Media Awards con due prodotti su pace e sostenibilità: "L'ultima telefonata di Hind da Gaza" di Rai Radio1 e "Pianeta Sofia – Diario di una ragazza in-sostenibile" della Direzione Contenuti Digitali e Transmediali? t.ly/piCPq Vai su X