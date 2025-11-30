La telefonata era arrivata come un allarme disperato, quasi un presagio. Un messaggio confuso, spedito a un conoscente lontano dall’Umbria, in cui Antonio Iacobellis lasciava intuire che «stava per accadere una follia». Quando i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione della coppia, a Città della Pieve, ogni speranza era già svanita. All’interno della casa, nella frazione di Pò Bandino, i militari hanno trovato i corpi senza vita di Iacobellis, sottufficiale dell’Aeronautica militare in pensione, e della convivente Stefania Terrosi, 59 anni, impiegata. L’uomo aveva appena esploso un colpo di pistola al petto della donna, poi aveva rivolto l’arma contro se stesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ultima telefonata di Iacobellis agli amici prima di uccidere la compagna: “Ammazzo lei e poi me”