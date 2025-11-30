L’ultima Superluna fino al 2042 | il 5 dicembre ci sarà la Luna più alta e vicina del secolo

L'anno si chiuderà con uno spettacolo astronomico di eccezionale rarità: la Superluna Fredda del 5 dicembre sarà l'ultima del 2025 e la più estrema che vedremo nei prossimi decenni. Non si tratta solo dell'ultimo plenilunio dell'anno, ma di un evento che non si ripeterà con tale intensità prima del novembre 2026, e con queste caratteristiche uniche addirittura fino al 2042. Il culmine del fenomeno è atteso alle ore 00:14 della notte tra il 4 e il 5 dicembre, quando la Luna raggiungerà la fase piena trovandosi a una distanza di appena 363.932 chilometri dal perigeo, il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita.

