L' ultima mossa di Schlein | allargare la propria maggioranza Ma i leader dem le chiedono il programma
Avviare una discussione programmatica su tutto il territorio nazionale. Elly Schlein apre, su questo punto, alle aree della maggioranza dem riunite a Montepulciano. Aree che chiedevano alla segretaria di fare un lavoro per il partito e nel partito, per "utilizzare la forza del Pd", diceva ieri Andrea Orlando. "Io credo che quel momento sia arrivato, il momento di ingaggiare una discussione vera con il paese", dice la leader dem. La condizione posta da Schlein e' che questo lavoro si sviluppi in parallelo a un confronto con le realta' economiche e sociali, dalla scuola alla cultura, passando per il mondo delle professioni e del lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Salone Palladini. A cena con Marina, Roberto ed Elena. Il brindisi è per la prossima mossa. Marina racconta la sua ultima strategia: Castrese sarà ospite alla radio per raccontare la verità sul caseificio e sui Gagliotti. Non è ancora andato in onda… ma il c - facebook.com Vai su Facebook
L'acquisto di quattordici Su-57E da parte dell'Algeria è l'ultima mossa strategica nel campo della difesa e sicurezza. Questi caccia multiruolo di quinta generazione, noti per la loro capacità di ingaggiare bersagli aerei, terrestri e di superficie, ... Vai su X
L'ultima mossa di Schlein: allargare la propria maggioranza. Ma i leader dem le chiedono il programma - Elly Schlein apre, su questo punto, alle aree della maggioranza dem riunite a ... Segnala iltempo.it
La mossa di Meloni, pronta al confronto con Schlein e Conte - Giorgia Meloni è pronta al confronto con Elly Schlein ad Atreju ma allargandolo a Giuseppe Conte. Secondo ansa.it
Schlein vede Landini: la mossa per preparare le primarie di coalizione - Un incontro lunghissimo, due ore e mezza, nella sede del Pd al Nazareno, anche troppo lungo per due - Lo riporta ilmessaggero.it